​​Сервис Canva представил ИИ-генератор картинок на основании текста

Пользователи с помощью лаконичных промтов (текстовых запросов) смогут генерировать изображения в разных стилях и любой сложности, в том числе иллюстрации и 3D-рендеры. Dream Lab позволит создавать изображения, по реалистичности приближённые к фото, а также картинки с большим количеством объектов.

Кроме того, команда Canva обновила существующий набор «умных» инструментов Magic, который теперь позволяет использовать команды автозаполнения «в один клик» для функции создания текста Magic Write. Доски Canva начали поддерживать стикеры реакции в реальном времени для совместных проектов, а также обобщение итогов с помощью ИИ.

Также добавлены «умные» инструменты для редактирования видео, автоматически генерирующие титры и вводящие новые анимационные эффекты.

Как пишет The Verge, новые возможности Canva появились благодаря приобретению платформой ИИ-стартапа Leonardo.ai, который создал ИИ Leonardo Phoenix.