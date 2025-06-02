Наука и технологии
Опубликовано 02 июня 2025, 15:35
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Сервис для быстрого поиска пропавших людей запустили МТС и «ЛизаАлерт»

Абоненты смогут бесплатно подключить геопоиск в экстренных ситуациях
МТС объявила о запуске нового бесплатного сервиса «МТС.ГеоПоиск», созданного в партнерстве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абоненты оператора смогут быстро определить местоположение пропавшего человека, что значительно ускорит спасательные операции.
Сервис для быстрого поиска пропавших людей запустили МТС и «ЛизаАлерт»

© Ferra.ru

Подключить сервис можно через приложение «Мой МТС» в разделе «Защитник» или в «Семейной группе». Для этого пользователю нужно согласиться на передачу данных о своем местоположении и уровне заряда телефона поисковикам в случае чрезвычайной ситуации.

При получении сигнала от «ЛизаАлерт» система автоматически передает координаты абонента с помощью зашифрованного канала. Данные собираются с мобильного устройства через GPS, Wi-Fi и ближайшую базовую станцию, что обеспечивает точность определения местоположения от 50 до 150 метров в зависимости от устройства и окружающей застройки.

Это первый в России цифровой проект, который позволяет оперативно получать данные о пропавших с высокой точностью, что особенно важно при спасении людей. Руководство МТС видит в этом важный шаг в развитии технологий для поисково-спасательных работ и планирует расширять сотрудничество с «ЛизаАлерт» в будущем.

Представители отряда «ЛизаАлерт» отмечают, что благодаря такому сервису отпадает необходимость в сложных бюрократических процедурах для получения геоданных, что ускоряет процесс поиска и спасения. За более чем десять лет работы отряд получил свыше 300 тысяч заявок на поиск, и около 260 тысяч человек уже найдены.

Источник:МТС
Автор:Булат Кармак
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