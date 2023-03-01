Сервис для переезда программистов за границу объявил о приостановке работы

Работать сервис начал около года назад, после начала СВО. «Mesto на карте» оказывал услуги по релокации на Бали и Кипр, позже появились «локации» Турция, Испания, Аргентина, Нидерланды. Но внезапно компания объявила о сворачивании работы «в условиях реальной экономики и суровой операционки».

Все услуги в переезде, размещению, консьерж-сервису, проживанию, а также ведению чат-сообщества в социальных сетях на тему релокации остановлены. При этом «локация» Бали продолжит работать до 1 апреля для тех, кто оплатил подписку в рамках пакета «Комьюнити».

«Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу "Mesto на карте" как сервиса по релокации и предоставлению жилья», — сказано на сайте проекта.