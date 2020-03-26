Сервис для поиска попутчиков BlaBlaCar призвал пользователей отказаться от поездок из-за коронавируса

Так, в письме говорится о том, что единственной причиной для поездки в другой город может оказаться наличие исключительных или неотложных и срочных дел. Именно для того, чтобы помочь людям искать попутчиков в таких случаях, BlaBlaCar продолжит свою работу.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 658 случаев заражения COVID-19, при этом только за последние сутки было зарегистрировано 163 новых заболевших. Также, в связи с эпидемией, вся следующая неделя в России объявлена нерабочей.