Сервис для поиска работы HeadHunter обязали делиться данными пользователей с ФСБ

Сервис для поиска работы HeadHunter обязали делиться данными пользователей с ФСБВслед за Яндексом, Tinder, ВКонтакте и т.д.
Как стало известно, Роскомнадзор поместил сервис для поиска работы HeadHunter в реестр организаторов распространения информации в сети интернет.
Фото: РБК
Это обязывает платформу хранить данные о переписках и звонках пользователей в течение полугода, а также предоставлять их по требованию ФСБ и других госорганов. При этом в случае, если компания отказывается делать это, то её блокируют на территории России.
Отметим, что помимо HeadHunter, в списке можно найти немало популярных сервисов. Например, там уже находятся различные продукты Яндекса (Почта, Диск, Маркет, Такси и Еда), а также приложения GetContact, Tinder, Badoo и ВКонтакте.
Напомним, что ранее в июне Минцифры выступило с предложением отдельно собирать данные об истории браузера, звонках через Интернет и геопозиции абонентов. При этом министерство отдельно отметило, что для этого от операторов и производителей не потребуется дополнительных трат.