Сервис для управления проектами ClickUp перестал работать в России

Сервис ClickUp, который помогает управлять задачами и проектами, объявил о своём уходе из России с 12 сентября 2024 года. Это решение стало результатом новых санкций от Управления по контролю за иностранными активами США. В сообщении компании говорится, что пользователи из России больше не смогут получить доступ к сервису, а существующие аккаунты будут деактивированы.

Если аккаунт уже деактивирован, но пользователь не живёт в России и не использует платёжные данные, связанные с нашей страной, он сможет создать новый аккаунт. Пользователям рекомендуется заранее экспортировать свои данные или переносить их в рабочие пространства за пределами России. Напоминаем, что это не первая такая ситуация — ранее Notion, популярная платформа для заметок и списков, также прекратила работу с российскими пользователями из-за аналогичных ограничений.

Кроме того, с 12 сентября услуги прекращает и сервис Wix для резидентов России. Это касается всех аккаунтов, включая бесплатные. Все эти меры связаны с новыми санкциями, которые вступят в силу в тот же день и запрещают предоставление IT-услуг и программного обеспечения для российских пользователей.