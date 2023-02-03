Сервис фотоколлекций Pinterest тоже сократит часть сотрудников

17:58, 03 февраля 2023
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Сервис фотоколлекций Pinterest тоже сократит часть сотрудниковБудут уволены 150 человек
Общая экономическая ситуация коснулась и онлайн-сервиса фотоколлекций Pinterest. Компания объявила о намерении уволить около 5% сотрудников. Всего в Pinterest работает 4 тысячи человек.
Фото: Unsplash.com
Будут уволены 150 человек, работающих в офисе, расположенном в Сан-Франциско. Представители Pinterest объясняют своё решение необходимостью сокращения расходов и сосредоточения на стратегических приоритетах.
Всем попавшим под сокращение сотрудникам будут выплачены выходные пособия и оказаны другие меры поддержки.