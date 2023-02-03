Сервис фотоколлекций Pinterest тоже сократит часть сотрудников

Будут уволены 150 человек, работающих в офисе, расположенном в Сан-Франциско. Представители Pinterest объясняют своё решение необходимостью сокращения расходов и сосредоточения на стратегических приоритетах.

Всем попавшим под сокращение сотрудникам будут выплачены выходные пособия и оказаны другие меры поддержки.