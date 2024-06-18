Сервис конференц-связи МТС Link успешно прошел тестирование

Компании «Вебинар Технологии» и Orion soft успешно провели тестирование совместимости своих продуктов: терминального доступа Termit и платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк. Это важно для организаций с удалёнными рабочими местами, так как установка МТС Линк происходит быстро и без проблем. Не требуется дополнительная настройка приложения, что позволяет настроить доступ к МТС Линк за пять минут.

МТС Линк становится все более популярным сервисом для онлайн-коммуникаций на российском рынке, особенно среди компаний, стремящихся к импортозамещению. Совместимость Termit с МТС Линк обеспечивает стабильную и защищённую видеоконференцсвязь в терминальной среде, что особенно важно при использовании безопасного интернета.

Переход к отечественному программному обеспечению становится приоритетом для крупного бизнеса, так как это обеспечивает надёжность лицензий и доступа к необходимым решениям в любое время. Termit предоставляет современные сервисы для онлайн-коммуникаций, МТС Линк, что делает его привлекательным выбором для компаний, использующих Citrix Virtual Apps, VMware, Horizon Apps и Microsoft RDS.