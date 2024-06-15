Сервис корпоративной переписки отключит пользователей из РФ

Корпоративный мессенджер Slack начал рассылать уведомления пользователям из России о приостановке их учётных записей через 30 дней. Это связано с новыми санкциями США, введёнными на этой неделе. В сообщении говорится, что аккаунты, связанные с Россией, будут приостановлены в соответствии с законодательством.

Павел Потехин, исполнительный директор «МТС Линк», отметил, что блокируются даже аккаунты компаний, которые купили лицензию на использование Slack за границей. В среду Минфин США объявил о новых санкциях, запрещающих предоставление IT-услуг и облачных сервисов для управления предприятиями в России. Эти меры вступят в силу 12 сентября 2024 года.

Slack начал отключать российских пользователей ещё в марте 2022 года, и 12 июня 2024-го США расширили антироссийские санкции. Под ограничения попали более 200 юридических и 30 физических лиц. США запретили предоставлять программное обеспечение и IT-услуги лицам в России.