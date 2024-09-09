Наука и технологии
Опубликовано 09 сентября 2024, 20:48
1 мин.

Сервис МТС обнаружил более 100 «серых» ферм для майнинга криптовалюты

Для этого использовали МТС EnergyTool
Сервис МТС EnergyTool помог выявить более 100 незаконных майнинговых ферм
Сервис МТС обнаружил более 100 «серых» ферм для майнинга криптовалюты
© GuerrillaBuzz

В 2024 году в России было выявлено более 100 «серых» майнинговых ферм с помощью решения МТС EnergyTool. Об этом сообщил Павел Федосов, глава центра интернета вещей МТС, на форуме Kazan Digital Week. По его словам, система помогает обнаруживать нелегальные майнинговые фермы и случаи хищения электроэнергии уже с 2021 года, а с начала текущего года было найдено около сотни ферм в зонах обслуживания клиентов компании.

Наибольшее количество нелегальных майнинговых ферм было обнаружено на Северном Кавказе и в Иркутской области. Федосов отметил, что с помощью EnergyTool удаётся находить приборы учёта, которые передают заниженные показания, и определять проблемные участки сети. Это стало возможно благодаря технологиям Big Data и искусственного интеллекта.

Платформа анализирует данные автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСКУЭ), выделяя характерные признаки хищений. Как отметил эксперт, все подозрительные абоненты отображаются на карте, что помогает оперативно планировать выезды ремонтных бригад.