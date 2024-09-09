Сервис МТС обнаружил более 100 «серых» ферм для майнинга криптовалюты

В 2024 году в России было выявлено более 100 «серых» майнинговых ферм с помощью решения МТС EnergyTool. Об этом сообщил Павел Федосов, глава центра интернета вещей МТС, на форуме Kazan Digital Week. По его словам, система помогает обнаруживать нелегальные майнинговые фермы и случаи хищения электроэнергии уже с 2021 года, а с начала текущего года было найдено около сотни ферм в зонах обслуживания клиентов компании.

Наибольшее количество нелегальных майнинговых ферм было обнаружено на Северном Кавказе и в Иркутской области. Федосов отметил, что с помощью EnergyTool удаётся находить приборы учёта, которые передают заниженные показания, и определять проблемные участки сети. Это стало возможно благодаря технологиям Big Data и искусственного интеллекта.

Платформа анализирует данные автоматизированных систем учёта электроэнергии (АСКУЭ), выделяя характерные признаки хищений. Как отметил эксперт, все подозрительные абоненты отображаются на карте, что помогает оперативно планировать выезды ремонтных бригад.