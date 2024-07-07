Сервис Нейро научился точней отвечать на вопросы

Яндекс обновил свой сервис Нейро, который теперь даёт более точные и содержательные ответы на вопросы пользователей, используя всю доступную информацию в интернете. Теперь его можно использовать не только для текстовых и графических запросов, но и для голосовых. Кроме того, сервис стал более доступным для людей с нарушениями зрения, благодаря адаптации для программ экранного доступа.

Команда Яндекса дообучила модель Нейро на базе семейства YandexGPT 3, чтобы улучшить скорость и точность поиска информации. Теперь сервис лучше понимает запросы пользователей и предоставляет более конкретные ответы, используя данные из широкого спектра источников. Это сократило количество случаев, когда Нейро предлагает общие сведения вместо прямого ответа, а также уменьшило число ссылок на небольшое количество материалов.

Новым шагом в развитии стало внедрение голосового ввода в Нейро. Пользователи могут задать вопрос вслух, просто нажав на микрофон в поисковой строке сервиса. Эта функция уже доступна в Яндекс Браузере для ПК и в приложении для Android, а в скором времени она станет доступна и для пользователей iOS. Также сервис стал более дружественным к людям с нарушениями зрения благодаря адаптации для скринридеров, которые помогают воспринимать информацию озвучиванием элементов интерфейса и текста.