Сервис оформления кредитов через «Госуслуги» отключат

Максут Шадаев, глава Минцифры РФ, сообщил о том, что мошенники больше не смогут выводить кредитные средства на свои карты, используя чужие учётные записи на портале госуслуг. По его словам, это было возможно ранее: злоумышленники могли подать документы на кредит через «Госуслуги», указав банковские реквизиты другого человека, и получить деньги на свои карты.

Шадаев также отметил, что он обсудил эту проблему с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Они согласились закрыть эту опцию: теперь кредит сможет получить только тот, кто обратился за ним лично.