Сервис от 360.ru поможет россиянкам намекнуть мужчинам на подарки к 8 Марта

Процесс создания ролика занимает всего минуту. Нужно ввести имя адресата, выбрать желаемый презент и сервис автоматически сгенерирует видео. Среди вариантов подарков — гаджеты, косметика, абонементы в спа и другие популярные категории.

Идея такого формата — помочь мужчинам, которые не улавливают намеки, и сделать выбор подарка проще. В ролике ведущая не только озвучивает подарок, но и делает это в формате новостного сообщения, что добавляет интриги и юмора.