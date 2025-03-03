Сервис от 360.ru поможет россиянкам намекнуть мужчинам на подарки к 8 Марта

Опубликовано 03 марта 2025, 14:461 мин.
Сервис от 360.ru поможет россиянкам намекнуть мужчинам на подарки к 8 МартаПерсональное видео с ведущей новостей
К 8 Марта в России появился необычный способ намекнуть мужчине на желаемый подарок. Платформа 360.ru запустила сервис «Прямой намек», который создает персональный выпуск новостей. В нем ведущая обращается к мужчине по имени и сообщает, какой подарок ждет его женщина.
© Ferra.ru
Процесс создания ролика занимает всего минуту. Нужно ввести имя адресата, выбрать желаемый презент и сервис автоматически сгенерирует видео. Среди вариантов подарков — гаджеты, косметика, абонементы в спа и другие популярные категории.
Идея такого формата — помочь мужчинам, которые не улавливают намеки, и сделать выбор подарка проще. В ролике ведущая не только озвучивает подарок, но и делает это в формате новостного сообщения, что добавляет интриги и юмора.