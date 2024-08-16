Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутер

Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутерОриентированный на курьеров
Этот каргобайк был разработан в сотрудничестве с компанией Eleven, специализирующейся на микромобильном транспорте. «Юрент Кубо» предназначен для курьерских служб и ориентирован на комфорт и безопасность пользователей.
Каргобайк оснащен IoT-модулем, системой ограничения скорости до 25 км/ч и функцией автоматического снижения скорости в медленных зонах.
В процессе разработки было создано две итерации прототипа и уже выпущена тестовая партия устройств для сбора обратной связи от курьеров.
Планируется, что электроскутеры будут использоваться как для аренды курьерам в Москве, так и для внутренней логистики МТС Юрент, включая транспортировку батарей для самокатов.
«Юрент Кубо» отличается маневренностью, удобством управления и устойчивостью в сложных погодных условиях, что делает его адаптированным для эксплуатации в любое время года.