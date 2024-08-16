Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутер

Этот каргобайк был разработан в сотрудничестве с компанией Eleven, специализирующейся на микромобильном транспорте. «Юрент Кубо» предназначен для курьерских служб и ориентирован на комфорт и безопасность пользователей.

Каргобайк оснащен IoT-модулем, системой ограничения скорости до 25 км/ч и функцией автоматического снижения скорости в медленных зонах.

В процессе разработки было создано две итерации прототипа и уже выпущена тестовая партия устройств для сбора обратной связи от курьеров.