Наука и технологии
Опубликовано 16 августа 2024, 10:00
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Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутер

Ориентированный на курьеров
Сервис кикшеринга МТС Юрент представил свой первый электроскутер, названный «Юрент Кубо».
Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутер
© МТС Юрент

Этот каргобайк был разработан в сотрудничестве с компанией Eleven, специализирующейся на микромобильном транспорте. «Юрент Кубо» предназначен для курьерских служб и ориентирован на комфорт и безопасность пользователей.

Каргобайк оснащен IoT-модулем, системой ограничения скорости до 25 км/ч и функцией автоматического снижения скорости в медленных зонах.

В процессе разработки было создано две итерации прототипа и уже выпущена тестовая партия устройств для сбора обратной связи от курьеров.

Сервис проката электросамокатов МТС Юрент представил собственный электроскутер
© МТС Юрент

Планируется, что электроскутеры будут использоваться как для аренды курьерам в Москве, так и для внутренней логистики МТС Юрент, включая транспортировку батарей для самокатов.

«Юрент Кубо» отличается маневренностью, удобством управления и устойчивостью в сложных погодных условиях, что делает его адаптированным для эксплуатации в любое время года.

Источник:МТС Юрент
Автор:Булат Кармак
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#Электросамокат