Сервис такси Gett объявил об уходе из России

На данный момент платформа доступна в 74 городах России, в том числе в Казани, Самаре, Саранске, Уфе и Ростове-на-Дону. При этом о намерении компании стало известно из письма, которое она разослала российским таксопаркам.

Известно, что приложение Gett перестанет работать с 31 мая. Стоит также отметить, что 10 марта 2022 года, сервис объявлял об отмене скидок на поездку и доставку с оплатой премиальными картами Visa.

Напомним, что ранее также стало известно о намерениях Uber продать свою долю в российском бизнесе Яндексу в самые короткие сроки.