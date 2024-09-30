Сервис «Телемост» получил поддержку до 1000 участников в одной «комнате»

В конце сентября 2024 года «Яндекс 360» обновил свой сервис видеоконференций «Телемост», увеличив лимит участников до 1000 человек. Об этом сообщила компания, подчеркнув, что теперь видеовстречи могут быть значительно масштабнее.

Кроме того, пользователи сервиса могут проводить не только прямые трансляции на аудиторию до 10 000 зрителей, но и организовывать крупные онлайн-мероприятия. Ранее лимит на видеозвонки для бизнеса увеличивался постепенно — сначала до 40, затем до 100, 300 и 500 участников, что стало возможным благодаря переходу на собственную платформу, разработанную командами «Яндекс 360» и Yandex Infrastructure.

В «Телемост» также появились новые функции, которые делают управление встречами более удобным. Теперь участники попадают в комнаты ожидания, где организатор может одобрить или отклонить их подключение. Кроме того, добавлена возможность назначать соорганизаторов, которые могут модерировать мероприятия: управлять доступом из комнат ожидания и контролировать запись встреч. В августе сервис был перезапущен с улучшениями, включая чат для участников, демонстрацию экрана в 4К и интеграцию с календаре