Сервис Twitch ввёл обязательное ношение масок на своём фестивале из-за коронавируса и оспы обезьян

В результате на TwitchCon теперь можно попасть только в маске и предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. Также необходима справка о вакцинации. Дополнительным фактором риска стала набирающая обороты оспа обезьян.

В Twitch заявили, что всем, кто планировал посетить фестиваль, но не согласен с новыми правилами, компания компенсирует деньги, потраченные на покупку билета до 19 августа.