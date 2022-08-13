Сервис Twitch ввёл обязательное ношение масок на своём фестивале из-за коронавируса и оспы обезьян

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Сервис Twitch ввёл обязательное ношение масок на своём фестивале из-за коронавируса и оспы обезьянЭтого потребовали пользователи
Сервис Twitch решил устроить фестиваль TwitchCon в Сан-Диего, который запланирован на период с 7 по 9 октября. Вход для всех желающих, начиная с 5 лет, не предполагал каких-либо ограничений. Но пользователи раскритиковали такой подход компании.
В результате на TwitchCon теперь можно попасть только в маске и предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до мероприятия. Также необходима справка о вакцинации. Дополнительным фактором риска стала набирающая обороты оспа обезьян.
В Twitch заявили, что всем, кто планировал посетить фестиваль, но не согласен с новыми правилами, компания компенсирует деньги, потраченные на покупку билета до 19 августа.