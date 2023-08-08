Сервис видеоконференций Zoom будет обучать свой ИИ на ваших данных, даже если вы против

Согласно обновлённым условиям использования, компания может использовать данные, передаваемые через платформу, для обучения своих ИИ-моделей.

Это решение вызвало опасения среди пользователей, так как многие из них используют Zoom для деловых встреч и передачи конфиденциальной информации.

При этом в условиях использования сервисом указано, что Zoom имеет право «хранить, передавать, обрабатывать и использовать» контент клиентов для различных целей, включая «обучение машинного обучения, искусственного интеллекта и улучшение сервисов».

Основная проблема заключается в том, что у пользователей, по-видимому, нет возможности отказаться от этой функции.

В отличие от других платформ, где пользователи могут выбрать, разрешать ли использование своих данных для обучения моделей, в Zoom такой опции пока не предусмотрено.