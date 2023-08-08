Сервис видеоконференций Zoom будет обучать свой ИИ на ваших данных, даже если вы против

Сервис видеоконференций Zoom будет обучать свой ИИ на ваших данных, даже если вы противУдар в спину какой-то
Сервис Zoom, который стал особенно популярным во время пандемии, планирует использовать данные пользователей для обучения своего искусственного интеллекта.
Согласно обновлённым условиям использования, компания может использовать данные, передаваемые через платформу, для обучения своих ИИ-моделей.
Это решение вызвало опасения среди пользователей, так как многие из них используют Zoom для деловых встреч и передачи конфиденциальной информации.
При этом в условиях использования сервисом указано, что Zoom имеет право «хранить, передавать, обрабатывать и использовать» контент клиентов для различных целей, включая «обучение машинного обучения, искусственного интеллекта и улучшение сервисов».
Основная проблема заключается в том, что у пользователей, по-видимому, нет возможности отказаться от этой функции.
В отличие от других платформ, где пользователи могут выбрать, разрешать ли использование своих данных для обучения моделей, в Zoom такой опции пока не предусмотрено.