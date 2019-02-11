Сервис знакомств Samsung позволяет найти любовь по фотографиям содержимого холодильника

В Refrigerdating продемонстрировать свой богатый внутренний мир и найти близкого по интересам и характеру человека предлагается с помощью фотографии содержимого собственного холодильника.

Чтобы найти любовь с помощью Refrigerdating, необходимо загрузить снимок содержимого своего холодильника на сайт Refrigerdating.com. Сделать это можно как используя камеру, расположенную на смарт-холодильники типа Family Hub, так и с помощью обычного смартфона.

Затем пользователи «смахивают» понравившиеся фотографии вправо, а не понравившиеся – влево. Чтобы начать общение, два пользователя должны «лайкнуть» друг друга. Сервис не использует данные пользователей в целях, не связанных со знакомством. Использовать Refrigerdating могут пользователи с 18 лет.