Сервисы Mail получили обновление ИИ-функций

Сервисы Mail улучшили свою работу благодаря обновлённым моделям генеративного искусственного интеллекта. Эти изменения были внесены с учётом мнений пользователей, и, как результат, доля положительных отзывов о сервисах выросла на 25%. Одним из главных обновлений стало повышение производительности ИИ, что сделало его более быстрым и точным.

Теперь ИИ помогает формулировать более понятные и чёткие предложения, что экономит время на рутинных задачах и позволяет сосредоточиться на более важных делах. Качество обработки текстов выросло на 70%, и пользователи заметили, что искусственный интеллект стал значительно точнее и эффективнее в решении задач.

Одним из крупных элементов обновления стало улучшение способности ИИ справляться с более сложными запросами. Система теперь выдаёт более релевантные ответы и генерирует идеи с высокой точностью, что особенно полезно при работе с непростыми задачами. Благодаря этим улучшениям, сервисы стали более мощными, но при этом сохранили свою высокую скорость работы.