Сервисы mail.ru перестали работать у россиян

Пользователи Mail.ru столкнулись с проблемами в работе сервиса, сообщает портал «Сбой.РФ». На платформе зарегистрировано 694 жалобы, при этом треть из них приходится на Москву, а 14% — на Санкт-Петербург.

Однако в Mail.ru опровергли информацию о сбоях. Пресс-служба компании заверила, что все сервисы функционируют в штатном режиме и никаких проблем не зафиксировано.