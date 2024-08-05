Сервисы mail.ru перестали работать у россиян

Опубликовано 05 августа 2024, 01:40
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Сервисы mail.ru перестали работать у россиянЖалобы на сбой в работе сервисов появились на «Сбой. РФ»
Россияне рассказали о проблемах с доступом к сервисам mail.ru
Пользователи Mail.ru столкнулись с проблемами в работе сервиса, сообщает портал «Сбой.РФ». На платформе зарегистрировано 694 жалобы, при этом треть из них приходится на Москву, а 14% — на Санкт-Петербург.
Однако в Mail.ru опровергли информацию о сбоях. Пресс-служба компании заверила, что все сервисы функционируют в штатном режиме и никаких проблем не зафиксировано.