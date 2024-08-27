Сервисы mail.ru сократили название и сменили образ

Экосистема Mail.ru провела масштабный ребрендинг и теперь называется просто Mail. В рамках обновления компания изменила не только название, но и дизайн всех своих сервисов, включая главную страницу, почту, облако, заметки, календарь и покупки. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать сервисы более привлекательными и удобными для пользователей.

Как сообщает пресс-служба, теперь в логотипе исчезла доменная зона .ru, а в цветах добавились яркие синий и салатовый оттенки. Также появился новый маскот — белый пёс по имени Байт, который будет знакомить пользователей с новыми возможностями и функционалом сервиса.

В рамках ребрендинга Mail активно внедрила искусственный интеллект. Теперь в облаке можно быстро отбирать фотографии, а в заметках — сокращать тексты с помощью нейросетей. Также на почте появился новый сервис, который поможет организовать покупки, используя современные технологии.