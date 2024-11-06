Сервисы мониторинга криптовалют зафиксировали обрушение мемкоина Камалы Харрис

Токен Камалы Харрис резко упал в цене более чем на 90%, до $0,002344, затем цена была зафиксирована на уровне $0,001049, сейчас — $0.00006339 — цена продолжает снижаться.

При этом токен Трампа растёт, хотя курс тоже замедлился. Одна из промежуточных цен — $4,5, рост составил 34,8%. Сейчас цена токена — $4,63.

Аналитики говорят о том, что мемтокены — политические «пузыри», напрямую зависящие от популярности того или иного политика. В связи с этим в них нет ни внутренней ценности, ни практического применения — активы не могут применяться в качестве платёжных инструментов.