Сервисы мониторинга криптовалют зафиксировали обрушение мемкоина Камалы Харрис

Опубликовано 06 ноября 2024, 13:321 мин.
Сервисы мониторинга криптовалют зафиксировали обрушение мемкоина Камалы ХаррисЭто спекулятивные активы
Мониторинговые платформы и, в частности, агрегатор CoinGecko зафиксировали стремительную реакцию спекулятивных мемтокенов, связанных с политическими деятелями США. Так, после предварительных результатов выборов, свидетельствующих о лидировании Дональда Трампа, рухнул курс политического мемкоина, связанного с Камалой Харрис.
Токен Камалы Харрис резко упал в цене более чем на 90%, до $0,002344, затем цена была зафиксирована на уровне $0,001049, сейчас — $0.00006339 — цена продолжает снижаться.
При этом токен Трампа растёт, хотя курс тоже замедлился. Одна из промежуточных цен — $4,5, рост составил 34,8%. Сейчас цена токена — $4,63.
Аналитики говорят о том, что мемтокены — политические «пузыри», напрямую зависящие от популярности того или иного политика. В связи с этим в них нет ни внутренней ценности, ни практического применения — активы не могут применяться в качестве платёжных инструментов.