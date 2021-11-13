«Серьёзный удар» по позициям США: в Европе оценили новейший российский истребитель Су-75 The Checkmate

Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценен по достоинству руководителями стран Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство. Это также станет ещё одним серьёзным ударом по позициям США в регионе.