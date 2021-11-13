«Серьёзный удар» по позициям США: в Европе оценили новейший российский истребитель Су-75 The Checkmate

«Серьёзный удар» по позициям США: в Европе оценили новейший российский истребитель Су-75 The CheckmateБоевое транспортное средство появилось в нужное время в нужном месте
Так, по мнению журналистов, перспективный российский лёгкий тактический самолет (ЛТС) может стать серьёзным ударом для Соединённых Штатов. Не в последнюю очередь это связано с усталостью и раздражённостью властей ОАЭ из-за нежелания США продавать им истребители F-35 Lightning II.
Если дипломаты из Москвы добьются успеха и Су-75 будет оценен по достоинству руководителями стран Персидского залива, появится реальный шанс для разработки и быстрого внедрения Су-75 в производство. Это также станет ещё одним серьёзным ударом по позициям США в регионе.
Напомним, что в рамках презентации Су-75 The Checkmate, гендиректор Ростеха, занимающегося его производством, Сергей Чемезов заявил, что однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 млн долларов.