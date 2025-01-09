Сестра создателя ChatGPT Сэма Альтмана обвинила его в сексуальном насилии

По словам истца, первый случай произошёл, когда ей было три года, а её брату — двенадцать. Последний предполагаемый инцидент, по её утверждению, имел место, когда Сэм Альтман был уже взрослым, а она всё ещё ребёнком.

Сэм Альтман совместно с другими членами семьи — матерью Конни и братьями Максом и Джеком — опубликовал заявление, опровергающее обвинения.

В нём они назвали их «абсолютно ложными» и выразили беспокойство за психическое здоровье Анн. Также семья утверждает, что оказывала Анн финансовую помощь и предлагала ей медицинскую поддержку, от которой она отказалась.

Анн Альтман ранее уже высказывала схожие обвинения на своих страницах в социальных сетях. Согласно иску, она требует судебного разбирательства с участием присяжных и компенсации ущерба в размере более $75 000.