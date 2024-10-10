Сеть «Бургер Кинг» признала вероятность утечки личных данных клиентов из-за взлома

В «Бургер Кинг» прокомментировали информацию об утечке персональных данных клиентов сети: ФИО, адресов, номеров телефонов, деталей заказов. В сети подтвердили, что такое могло произойти, однако достоверность данных, которые могли попасть в открытый доступ, ещё уточняется.

Причиной утечки названа кибератака на партнёра «Бургер Кинг» платформу Mindbox. Но ни эта платформа, ни прочие третьи лица не имеют доступа к чувствительной информации клиентов. В распоряжении у злоумышленников вряд ли могли оказаться платёжные реквизиты, а также личные паспортные данные клиентов.

Также сообщается, что в открытом доступе оказались более 5,5 млн строк за промежуток с 31.05.2018 по 25.08.2024. И якобы эти данные были получены хакерами из мобильного приложения «Бургер Кинг».

«В числе пострадавших от атаки также могут присутствовать данные клиентов сети ресторанов Бургер Кинг. Бургер Кинг подтверждает, что среди персональных данных, достоверность которых уточняется, отсутствует информация о платёжных реквизитах: открытая информация о транзакциях не передаётся и не хранится у третьих лиц. Платформа Mindbox и иные третьи лица не имеет доступа к личным паспортным и платёжным данным клиентов сети. Мы видим, что в последние месяцы участились случаи хакерских атак, в том числе кражи данных. Безопасность персональных данных наших пользователей — наш ключевой приоритет. Мы гарантируем, что платёжные реквизиты и любая прочая чувствительная информация, связанная с платёжными или паспортными данными наших пользователей, находятся в полной безопасности: взломщики не имеют доступа к этой информации», — сообщили в компании.