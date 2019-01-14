Сеть магазинов электроники «Кей» прекратит существование

Cеть супермаркетов цифровой техники «Кей» будет закрыта или отойдёт под контроль более крупной федеральной сети электроники DNS. Об этом сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, сеть из десятков магазинов петербургского ретейлера «Кей» прекратит своё существование к марту 2019 года. Владельцы ритейлера уже сообщили о предстоящих преобразованиях сотрудникам.

Весной планируется начало работы магазинов DNS на площадях «Кей». Бренд также перейдёт к DNS. Об этом уже достигнута принципиальная договорённость.

На данный момент сеть «Кей» насчитывает 20 магазинов в Петербурге, 9 в регионах, также имеется несколько пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области.