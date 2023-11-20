Сеть пиццерий Domino’s оснастила велосипеды курьеров печками для доставки горячей еды

Этот шаг направлен на улучшение качества доставляемой еды, обеспечивая её горячим состоянием при доставке к клиенту.

Новый электровелосипед Domino’s dxb оснащен температурно-контролируемым контейнером, который поддерживает пиццу горячей на уровне 68 градусов Цельсия. Это обеспечивает оптимальную свежесть и вкус пиццы, доставляемой клиентам.

Первоначально инновация будет запущена в Сингапуре, а затем постепенно распространится на другие рынки, где работает Domino’s.

Генеральный директор Domino’s Pizza Сингапур и Камбоджи, Майкл Чик, подчеркнул, что компания постоянно ищет способы улучшить качество доставки и клиентского опыта.

Он отметил, что часто клиенты вынуждены идти на компромисс между качеством еды и удобством доставки, но благодаря новинке Domino’s, клиенты смогут наслаждаться свежестью пиццы, «как будто они находятся прямо в ресторане».