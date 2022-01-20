Сеть продуктовых магазинов поможет россиянам подобрать правильное питание

Сообщается, что новая услуга станет частью системы продуктов и сервисов под брендом «Азбука life». В неё войдут пищевые добавки для здоровья, продукты питания, готовая еда и экологичные средства для дома под собственной торговой маркой.

Известно, что для запуска нового сервиса «Азбука вкуса» собрала команду нутрициологов с опытом работы от 3 лет. Именно они возьмутся за помощь в изменении рациона и образа жизни клиентов сети.