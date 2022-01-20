Сеть продуктовых магазинов поможет россиянам подобрать правильное питание

Наука и технологии
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Сеть продуктовых магазинов поможет россиянам подобрать правильное питаниеПравда, за это придётся дополнительно заплатить
В сети появилась информация о свежем сервисе сети продуктовых магазинов «Азбука вкуса». В рамках него клиенты компании смогут получить помощь в подборе подходящего рациона питания, а также подходящих продуктов.
Сообщается, что новая услуга станет частью системы продуктов и сервисов под брендом «Азбука life». В неё войдут пищевые добавки для здоровья, продукты питания, готовая еда и экологичные средства для дома под собственной торговой маркой.
Известно, что для запуска нового сервиса «Азбука вкуса» собрала команду нутрициологов с опытом работы от 3 лет. Именно они возьмутся за помощь в изменении рациона и образа жизни клиентов сети.
Стоимость разовой услуги будет составлять от 3,5 тыс рублей. Месячная подписка обойдётся уже в 9,9 тыс рублей. За 3-х месячную подписку придётся отдать уже 26,7 тыс рублей, а за полугодовую — 53,4 тыс рублей.
Источник: vc.ru