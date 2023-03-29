Сеть ресторанов «Вкусно и точка» ушла в минус на 11.3 млрд руб. по итогам 2022 года

За 2022 год убыток от продаж оставил 5,4 млрд рублей, что больше, чем в 2021 — 3,9 млрд рублей. При этом в компании считают, что сравнивать показатели 2021 и 2022 годов нельзя, «поскольку в прошедшем году предприятия сети не работали с середины марта до июня и постепенно переоткрывались вплоть до конца сентября».

Также падение выручки объясняется закрытием ресторанов в марте-июне 2022 года. В этот период компания вложила достаточно много средств в переоткрытие сети, к тому же не сразу перезапустила все позиции в меню и службу доставки.