Северная Корея дважды провела учения с имитацией воздушного ядерного взрыва за последние несколько дней

27 марта вооруженные силы Северной Кореи имитировали воздушный ядерный взрыв с помощью баллистических ракет, запущенных с окраины Пхеньяна в восточном направлении.

Имитируемая цель находилась на высоте 500 метров над поверхностью моря в районе Хамгён-Пукто. Это произошло после аналогичных учений 18-19 марта, в ходе которых армия КНДР также испытала ракету и имитацию «ядерной» боеголовки с управляемым воздушным взрывом.

Отметим, что помимо этого, Северная Корея также успешно испытала свой второй беспилотник Heil-1, способный нести ядерный заряд.

Испытание данного «стратегического подводного оружия» проходило 25-27 марта. Беспилотник был запущен в заливе Вонсан и автономно достиг заданной точки у побережья уезда Хвадэ провинции Хамгён-Пукто, преодолев около 600 км за 41 час 27 минут. Беспилотник также имитировал ядерный взрыв, взорвав муляж ядерного заряда, создав «сверхмощное радиоактивное цунами».