Северная Корея назвала успешными испытания собственной сверхзвуковой ракеты

Сообщается, что снаряд пролетел в общей сложности 700 км. Северокорейским военным удалось с его помощью точно поразить заданную цель. При этом, согласно имеющимся данным, лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях отсутствовал.

Напомним, что ранее, 5 января, стало известно о запуске неопознанного снаряда из Северной Кореи в сторону Японского моря. Тогда береговая охрана Японии заявляла о запуске в её сторону баллистической ракеты. По итогу дальность её полёта составила около 500 км.

На данный момент этот запуск считается первым подобным в 2022 году. В 2021-м, в свою очередь, КНДР уже запускала ракеты в стороны Японского моря.