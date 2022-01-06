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Северная Корея назвала успешными испытания собственной сверхзвуковой ракеты

Правда, поделились этой информацией журналисты из Южной Кореи
В сети появилась информация об успехах Северной Кореи при испытании сверхзвуковой ракеты собственного производства. Рассказали об этом наши коллеги из южнокорейского агентства «Рёнхап».
Северная Корея назвала успешными испытания собственной сверхзвуковой ракеты

Сообщается, что снаряд пролетел в общей сложности 700 км. Северокорейским военным удалось с его помощью точно поразить заданную цель. При этом, согласно имеющимся данным, лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях отсутствовал.

Напомним, что ранее, 5 января, стало известно о запуске неопознанного снаряда из Северной Кореи в сторону Японского моря. Тогда береговая охрана Японии заявляла о запуске в её сторону баллистической ракеты. По итогу дальность её полёта составила около 500 км.

На данный момент этот запуск считается первым подобным в 2022 году. В 2021-м, в свою очередь, КНДР уже запускала ракеты в стороны Японского моря.

Источник: Рёнхап
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