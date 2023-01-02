Северная Корея получила сразу 30 комплексов для ядерных боеголовок

В честь это состоялась полноценная церемония, которая совпала с проведением шестого пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Известно, что свежие РСЗО имеют калибр 600 мм и способны запускать ракеты с тактическими ядерными боеголовками.

Также появилась информация, что дальность действия этих реактивных систем позволяет достичь всей территории Южной Кореи. Стоит отметить, что данная модель является крупнейшей в своём роде. Для сравнения, российские РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С» имеют калибр 300 мм, американские HIMARS — 227 мм, а китайские WS-2D — 425 мм.

Напомним, что ранее дидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал увеличить производство ядерных боеголовок «в геометрической прогрессии» и объявил о планах по созданию более мощной межконтинентальной баллистической ракеты.