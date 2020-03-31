Северная Корея продемонстрировала качественное фото новейшей реактивной системы залпового огня

К слову, до сих пор точно неизвестно, какими именно характеристиками обладают системы. Но эксперты предполагают, что в случае с разработкой КНДР речь идет о 600-миллиметровой РСЗО, максимальная дальность стрельбы которой составляет около 400 километров.