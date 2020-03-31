Наука и технологии
Сегодня 18:19
Северная Корея продемонстрировала качественное фото новейшей реактивной системы залпового огня
Прежнее фото не давало возможности увидеть пусковую установку во всей красе
В сети появилась свежая качественная фотография, на которой Северная Корея демонстрирует свою новейшую реактивную систему залпового огня. Согласно имеющимся данным, тестирование показало, что ракеты способны преодолеть как минимум 200 километров.
К слову, до сих пор точно неизвестно, какими именно характеристиками обладают системы. Но эксперты предполагают, что в случае с разработкой КНДР речь идет о 600-миллиметровой РСЗО, максимальная дальность стрельбы которой составляет около 400 километров.
Напомним, что ранее власти страны уже демонстрировали свое новое вооружение. Правда, тогда сама пусковая установка была “замазана” и именно данный факт отличает старые фото от новых.
В 2019 же году Северная Корея была замечена за проведение испытаний ракеты “Пуккыксон-3”, запуск которой состоялся с борта субмарины.