Северная Корея продолжила вооружаться даже после перемирия с США

Совещание было собрано в администрации действующего президента Южной Кореи. Руководил процессом советник главы государства по национальной безопасности Чон Ый Ёна. Чуть ранее, к слову, Сеул уже сообщал о том, что Северная Корея произвела запуск многочисленных снарядов с одного из своих побережий. Особенно сильно беспокоит Южную Корею то, что это уже третьи подобные запуски всего за одну неделю.

Как выяснилось позднее, в первом случае Пхеньян проводил испытания собственных баллистических ракет, а во втором — разработанный Северной Кореей реактивный снаряд.