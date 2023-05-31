Северная Корея сообщила о провальном пуске новой ракеты-носителя

Как сообщило Национальное агентство космического развития, спутник не получилось вывести в космос в силу нестабильного двигателя ракеты и характеристик топлива. В ходе пуска спутник упал в Жёлтое море.

«Причиной инцидента считается недостаточная надёжность и стабильность новой системы двигателя, внедрённой в транспортную ракету-носитель типа "Чхонрима-1", а также нестабильность характеристик использованного топлива. Учёные, инженеры и эксперты выясняют конкретную причину», — передаёт ЦТАК.