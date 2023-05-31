Северная Корея сообщила о провальном пуске новой ракеты-носителя

14:09, 31 мая 2023
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Северная Корея сообщила о провальном пуске новой ракеты-носителяИз-за этого военный спутник упал в море
Северная Корея сообщила о неудачном пуске второй ступени ракеты-носителя «Чхонрима-1» с военным разведывательным спутником «Манниген-1». В ходе пуска возникла непредвиденная ситуация.
Как сообщило Национальное агентство космического развития, спутник не получилось вывести в космос в силу нестабильного двигателя ракеты и характеристик топлива. В ходе пуска спутник упал в Жёлтое море.
«Причиной инцидента считается недостаточная надёжность и стабильность новой системы двигателя, внедрённой в транспортную ракету-носитель типа "Чхонрима-1", а также нестабильность характеристик использованного топлива. Учёные, инженеры и эксперты выясняют конкретную причину», — передаёт ЦТАК.