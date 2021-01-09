Северная Корея сообщила о разработке нового типа ядерного оружия

В качестве причины, почему страна вынуждена заниматься подобными разработками, Ким Чен Ын назвал необходимость сдерживать и контролировать военную угрозу на Корейском полуострове, передаёт Lenta.ru.

Глава Северной Кореи заявил, что улучшение будет происходить через совершенствование ядерных технологий, уменьшение габаритов и веса, а также увеличения стратегической мощности боеголовки.

На момент написания материала, никакой информации о сроках реализации нового проекта опубликовано не было. Но учитывая, насколько КНДР закрытая страна, велики шансы, что до момента полноценных испытаний мы ничего и не узнаем.