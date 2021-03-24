Наука и технологии
Сегодня в 14:29
Северная Корея тайно протестировала крылатые ракеты
Ладно хоть не баллистические
Как стало известно, Северная Корея ещё в конце прошлой недели протестировала крылатые ракеты. Так как речь идёт не о баллистическом вооружении, то сам факт испытаний сложно назвать нарушением резолюций Совбеза ООН.
Что интересно, в отличие от множества предшествующих «проверок» ракет, на этот раз представители КНДР не дали никаких комментариев по поводу случившегося, пишет Reuters. Подобная стратегия ввела в замешательство США и Южную Корею, отмечает издание.
Спецслужбы Соединённых Штатов позднее уточнили, что Северная Корея испытала сразу две крылатые ракеты малого радиуса действия. Запущены они были в сторону Жёлтого моря. При этом предыдущее тестирование страна провела ещё в апреле 2020 года — тогда северокорейские военные испытали новые баллистические ракеты.