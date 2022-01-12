Наука и технологии
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Северная Корея успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

Боеприпас поразил цель на расстоянии тысячи километров
Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило об успешных испытаниях новой гиперзвуковой ракеты с отделяющейся боеголовкой. Боевая часть боеприпаса поразила цель на удалении тысячи км.
Северная Корея успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

Как сообщается, испытания были проведены Академией оборонных наук КНДР. Боеприпас был похож на гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», испытания которой проводились в сентябре прошлого года и январе текущего. Отделяемая гиперзвуковая планирующая боеголовка новой ракеты показала боковое маневрирование и поразила цель на расстоянии тысячи км. Была зафиксирована скорость боеприпаса, в 10 раз превышающая скорость звука.

Об этих учениях сообщил и Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Но в их сводках говорится о том, что расстояние, которое преодолела северокорейская ракета, составляет 700 км.

Источник: N + 1
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