Северная Корея успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

Как сообщается, испытания были проведены Академией оборонных наук КНДР. Боеприпас был похож на гиперзвуковую ракету «Хвасон-8», испытания которой проводились в сентябре прошлого года и январе текущего. Отделяемая гиперзвуковая планирующая боеголовка новой ракеты показала боковое маневрирование и поразила цель на расстоянии тысячи км. Была зафиксирована скорость боеприпаса, в 10 раз превышающая скорость звука.

Об этих учениях сообщил и Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. Но в их сводках говорится о том, что расстояние, которое преодолела северокорейская ракета, составляет 700 км.