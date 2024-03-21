Северная Корея в очередной раз испытала элемент гиперзвуковой ракеты

Опубликовано 21 марта 2024, 21:45
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Северная Корея в очередной раз испытала элемент гиперзвуковой ракетыКим Чен Ын остался доволен испытаниями
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР успешно испытала сопло твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты.
В рамках наземных испытаний был протестирован двигатель для «оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия».
Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен испытаниями и выполнением поставленных в области создания стратегического оружия задач.
Источник:ЦТАК
Автор:Андрей Кадуков
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