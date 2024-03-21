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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 21:45
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Северная Корея в очередной раз испытала элемент гиперзвуковой ракеты

Ким Чен Ын остался доволен испытаниями
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР успешно испытала сопло твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты.
Северная Корея в очередной раз испытала элемент гиперзвуковой ракеты

© www.kremlin.ru / Wikimedia Commons

В рамках наземных испытаний был протестирован двигатель для «оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия».

Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен испытаниями и выполнением поставленных в области создания стратегического оружия задач.