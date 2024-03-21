Северная Корея в очередной раз испытала элемент гиперзвуковой ракеты

В рамках наземных испытаний был протестирован двигатель для «оснащения многоступенчатой гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия».

Глава КНДР Ким Чен Ын остался доволен испытаниями и выполнением поставленных в области создания стратегического оружия задач.