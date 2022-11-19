Северная Корея выпустила баллистическую ракету и сорвала саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

00:43, 19 ноября 2022
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Северная Корея выпустила баллистическую ракету и сорвала саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничестваВице-президент США созвала экстренное совещание
Вице-президент США Камала Харрис на открытии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заявила о неприемлемых действиях Северной Кореи и отметила, что политика «Северной Кореи в последнее время является грубым нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН».
Позже, из-за запуска КНДР баллистической ракеты, Харрис в кулуарах саммита созвала экстренное совещание представителей стран-участниц АТЭС, кроме России: Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида поспешил осудить Северную Корею и заявил, что КНДР «повторяла свои провокации с беспрецедентной частотой».
Источник фото:Naval-technology.com
Источник:Reuters
Автор:Андрей КадуковТеги:
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