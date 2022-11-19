Северная Корея выпустила баллистическую ракету и сорвала саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества

Позже, из-за запуска КНДР баллистической ракеты, Харрис в кулуарах саммита созвала экстренное совещание представителей стран-участниц АТЭС, кроме России: Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида поспешил осудить Северную Корею и заявил, что КНДР «повторяла свои провокации с беспрецедентной частотой».