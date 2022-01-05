Северная Корея запустила ракету в сторону Японии — подробности происшествия

Так, по предварительным данным, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. При этом находящиеся недалеко рыболовные суда уже предупредили о необходимости соблюдать осторожность, в том числе не приближаться к обломкам.

Отметим, что за последнее время это не первый подобный запуск. Ещё 19 октября 2021 года КНДР запустила сразу два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Чуть позже эту информацию также подтвердил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи.

Реакцией японских властей на произошедшее стало создание кризисного штаба при канцелярии Кисиды.