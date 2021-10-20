Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила снаряд в сторону Японского моряПока без последствий
Северная Корея запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд. Сообщений о взрывах или о чём-либо, что может быть связано с запуском снаряда, не приводится.
Во вторник, 19 октября, КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанный снаряд, который по данным Береговой охраны Японии, является баллистической ракетой. Но другой информации, подтверждающий или опровергающей данные ведомства, нет.
Напомним, КНДР уже проводила подобные запуски в сентябре, но тогда все стороны знали, что происходит. Речь идёт о том, что 15 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря две баллистические ракеты, которые упали в исключительной экономической зоне Японии.