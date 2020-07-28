Наука и технологии
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Северное сияние начнут транслировать онлайн
Данный проект планируется Россией и северными соседями
Россия, совместно с Финляндией, Швецией и Норвегией, намерена запустить проект, в рамках которого страны начнут транслировать северное сияние онлайн. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
Специалист сообщил, что вышеперечисленные страны совместными усилиями, реализуют сразу несколько проектов в сфере туризма. Все инициативы, к слову, разрабатываются в рамках приграничного сотрудничества Россия-ЕС "Коларктик" на 2014-2020 года.
”Еще один интересный совместный проект в сфере туризма – "Система мониторинга за северным сиянием для нужд туристического бизнеса", предполагающий установку камер наблюдения за полярным сиянием и его онлайн-трансляцию”, - поделился Корчунов, отметив, что на данном этапе российская сторона останавливаться не планирует. Напротив, Россия и в будущем будет сотрудничать с северными соседями, развивая арктический туризм.