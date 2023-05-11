Северные китайцы оказались первыми жителями древней Америки

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, также указывает на возможную миграцию этих групп в Японию, объясняя сходство артефактов каменного века, найденных в этих трёх регионах.

Биологи проанализировали генетический материал из митохондрий, которые можно представить как батарейки наших клеток. У митохондрий есть свои собственные гены, которые передаются от матери к ребёнку.

Специалисты изучили более 100 000 современных и 15 000 древних образцов ДНК, сосредоточив внимание на редкой группе митохондриальной ДНК, известной как D4h. Они обнаружили, что одна из подгрупп этого типа ДНК, D4h3a, встречается у коренных американцев, а другая, D4h3b — в Китае и Таиланде.

Исследуя изменения в этих генах на протяжении времени и используя методы радиоуглеродного датирования, учёные выявили две основные волны миграции.

Первая, по всей видимости, произошла между 19 500 и 26 000 лет назад, когда климат в Северном Китае стал особенно жёстким из-за наступления ледникового периода.

Вторая, предположительно, произошла между 19 000 и 11 500 лет назад, когда условия стали лучше с началом таяния льдов.