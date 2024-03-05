Северокорейксие хакеры взломали производителей чипов из Южной Кореи

Спецслужбы считают, что Пхеньян пытается обойти санкции и начать собственное производство полупроводников для своих военных программ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ранее предупреждал о возможных провокациях со стороны Северной Кореи, таких как кибератаки или распространение фейковых новостей, с целью повлиять на парламентские выборы в апреле.

NIS сообщает, что северокорейские хакеры атаковали южнокорейские компании в декабре и феврале. Им удалось украсть чертежи изделий и фотографии объектов.

Также спрос на чипы может быть вызван программами по разработке спутников, ракет и других видов оружия.

Злоумышленники использовали метод «жизни на земле», который минимизирует вредоносный код и использует существующие легальные инструменты, установленные на серверах.