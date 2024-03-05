Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 12:48
1 мин.

Северокорейксие хакеры взломали производителей чипов из Южной Кореи

Возможно, для дальнейшего производства оружия
Хакеры из Северной Кореи взломали как минимум два южнокорейских бренда оборудования для производства чипов.

Спецслужбы считают, что Пхеньян пытается обойти санкции и начать собственное производство полупроводников для своих военных программ.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ранее предупреждал о возможных провокациях со стороны Северной Кореи, таких как кибератаки или распространение фейковых новостей, с целью повлиять на парламентские выборы в апреле.

NIS сообщает, что северокорейские хакеры атаковали южнокорейские компании в декабре и феврале. Им удалось украсть чертежи изделий и фотографии объектов.

Также спрос на чипы может быть вызван программами по разработке спутников, ракет и других видов оружия.

Злоумышленники использовали метод «жизни на земле», который минимизирует вредоносный код и использует существующие легальные инструменты, установленные на серверах.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Северная Корея
,
#ХАКЕР