Северокорейские хакеры украли криптовалюты на $3 млрд ради постройки боевых ракет

Сообщается, что эти деньги они передали на финансирование программы КНДР по разработке баллистических ракет.

Наиболее значительной кражей оказалось похищение $600 млн у вьетнамской игровой компании Sky Mavis. Данный акт взлома был осуществлён при помощи троянской вирусной программы, переданной одному из специалистов компании во время собеседования.

Хакеры сумели проникнуть в компьютер инженера и взломать систему Sky Mavis, где они украли средства у пользователей популярной игры Axie Infinity.

Фирма Chainalysis, специализирующаяся на анализе блокчейна, утверждает, что это одна из самых масштабных киберкраж Северной Кореи за последние пять лет.

Стоит отметить, что данный инцидент привлёк внимание США. Американские чиновники и эксперты в области кибербезопасности сделали акцент на том, что КНДР всё активнее в осуществлении кибератак с целью кражи денег.