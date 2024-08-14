Северокорейские хакеры украли секретные данные о танках и самолетах Южной Кореи

В результате им удалось похитить секретные данные о военных технологиях, включая информацию о танках K2 «Черная пантера» и разведывательных самолетах Baekdu и Geumgang.

Эти сведения могут быть использованы Северной Кореей для разработки малозаметных беспилотников и эффективных методов уклонения от наблюдения, что вызывает серьёзные опасения у южнокорейских властей.

Утечка данных произошла на фоне усиления кибератак со стороны КНДР. Южнокорейские власти призывают к немедленному усилению мер кибербезопасности и ужесточению уголовного законодательства, чтобы предотвратить дальнейшие утечки и защитить национальные интересы.

Спецоперация южнокорейской полиции подтвердила, что северокорейские группы хакеров, включая Lazarus, взламывали компании ОПК с конца 2022 года, что позволило им собрать обширные разведывательные данные.