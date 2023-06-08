Северокорейские хакеры выкрали переписку крупных чиновников из Южной Кореи

Этим чиновникам хакеры отправляли персонализированные фишинговые письма. На уловку клюнули 9 человек уровня министра, вице-министра (бывшие чиновники), один действующий правительственный чиновник, четыре ведомственных эксперта и один репортёр. А всего группировка рассылала вредоносные письма 150 чиновникам.

«Kimsuky разослал вредоносные электронные письма 150 дипломатам и экспертам по безопасности с апреля по июль 2022 года, чтобы побудить их зайти на созданные хакерами фишинговые сайты», — заявил представитель южнокорейской полиции.