Северокорейские хакеры выкрали переписку крупных чиновников из Южной Кореи

Северокорейские хакеры выкрали переписку крупных чиновников из Южной КореиИ заполучили их данные
Полиция Республики Корея заявила о том, что, вероятно, северокорейские хакеры из группировки Kimsuky, которую считают приближённой к главе КНДР Ким Чен Ыну, в реальном времени в течение 4-9 месяцев 2022 года отслеживала электронные письма чиновников Южной Кореи.
Этим чиновникам хакеры отправляли персонализированные фишинговые письма. На уловку клюнули 9 человек уровня министра, вице-министра (бывшие чиновники), один действующий правительственный чиновник, четыре ведомственных эксперта и один репортёр. А всего группировка рассылала вредоносные письма 150 чиновникам.
«Kimsuky разослал вредоносные электронные письма 150 дипломатам и экспертам по безопасности с апреля по июль 2022 года, чтобы побудить их зайти на созданные хакерами фишинговые сайты», — заявил представитель южнокорейской полиции.