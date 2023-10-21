Северокорейские программисты зарабатывали своей стране на ракеты, работая на США

21:22, 21 октября 2023
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Северокорейские программисты зарабатывали своей стране на ракеты, работая на СШАОб этом заявило ФБР
ФБР и Минюст США обнародовали часть судебных документов, касающихся работы в США программистов из Северной Кореи, которые годами отправляли заработанные деньги в свою страну и этим финансировали разработку баллистических ракет КНДР.
В судебных документах речь идёт о том, что КНДР направила тысячи программистов и других IT-специалистов в Китай и Россию с целью обмана американских компаний в Сент-Луисе и других городах.
Северокорейские айтишники использовали для трудоустройства поддельные биографии и документы и устраивались внештатными удалёнными работниками. Они убеждали компании, что работают в США, вовлекая в эти схемы рядовых американцев, например, оплачивая домашний Wi-Fi.