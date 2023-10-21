Северокорейские программисты зарабатывали своей стране на ракеты, работая на США

В судебных документах речь идёт о том, что КНДР направила тысячи программистов и других IT-специалистов в Китай и Россию с целью обмана американских компаний в Сент-Луисе и других городах.

Северокорейские айтишники использовали для трудоустройства поддельные биографии и документы и устраивались внештатными удалёнными работниками. Они убеждали компании, что работают в США, вовлекая в эти схемы рядовых американцев, например, оплачивая домашний Wi-Fi.